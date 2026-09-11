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Национальный центр оценки и экзаменов опубликовал обновленный справочник о т.н вторичном зачислении
11.09.2026 11:59
По информации Национального центра оценивания и экзаменов, с 11:00 14 сентября до 18:00 18 сентября 2026 года абитуриенты смогут принять участие в так называемом процессе вторичного зачисления и выбрать любое количество желаемых образовательных программ.
По данным Национального центра экзаменов, при выборе программ для так называемого вторичного зачисления абитуриентам поможет обновлённый электронный справочник Национального центра оценивания и экзаменов — «Справочник для абитуриентов».
«В справочнике представлена подробная информация об образовательных программах высших и профессиональных образовательных учреждений, а также о количестве мест, доступных для абитуриентов.
Для выбора программ с 14 по 18 сентября абитуриент должен зайти на регистрационный портал www.online.naec.ge, выбрать баннер «Единые национальные экзамены — вторичное зачисление», пройти авторизацию с помощью личного номера и уже существующего пароля, а затем выбрать желаемые образовательные программы.
При выборе программ важно, чтобы абитуриенты учитывали:
• минимальный порог компетенции, установленный образовательным учреждением по каждому предмету;
• количество мест на образовательной программе;
• стоимость обучения по программе;
• город, в котором реализуется образовательная программа.
Абитуриенты должны выбрать желаемое количество программ бакалавриата и профессиональных образовательных программ с учётом результатов Единых национальных экзаменов 2026 года.
Право участвовать в так называемом вторичном зачислении имеет абитуриент, который преодолел установленный для каждого предмета минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах 2026 года, однако не получил права на зачисление; либо не преодолел установленный для каждого предмета минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах 2026 года, но преодолел минимальный порог компетенции, установленный для профессиональных образовательных программ», — говорится в информации.
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