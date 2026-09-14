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Фильм грузинских продюсеров получил награду Венецианского кинофестиваля
14.09.2026 20:35
Фильм «A Few Moments of Happiness» ливано-марокканского режиссера Шаден Сафиеддин Тази признан лучшей короткометражной работой на 83-м Венецианском международном кинофестивале.
Картина была награждена в рамках секции Orizzonti, где отмечаются экспериментальные и новаторские подходы к созданию кинопроизведений.
В центре фильма — молодая ливанская режиссёрка, которая уехала из Бейрута в Париж и издалека наблюдает за войной и разрушением Ливана. Она следит за происходящим через телефон и экран, получает сообщения и голоса семьи из дома.
В разработке картины участвовали грузинские продюсеры Ана Хазарадзе и Нино Чичуа, а компанией-производителем выступила основанная ими 1991 Productions.
Ранее они также внести вклад в создание фильма Левана Акина «Crossing», который в 2024 году стал фильмом открытия секции Panorama Берлинского кинофестиваля.
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