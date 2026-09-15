В школах Грузии начался новый учебный год

15.09.2026 10:31





В публичных школах Грузии начался новый учебный год. В 2026-2027 учебном году в публичных школах зарегистрировано 37 733 первоклассника.



По информации «Образовательных ресурсов», в этом году учащиеся I, V, VII, IX и X классов будут учиться по новым школьным учебникам.



Новшеством этого года также стала школьная форма, реализация которой для первоклассников началась с 1 сентября.



По решению министра образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе, изменения были внесены и в национальный учебный план.



Согласно документу, в течение семестра учащийся публичной школы будет оцениваться по следующим трем компонентам: а) текущая домашняя работа; б) текущая классная работа; в) итоговое задание. Все компоненты будут иметь одинаковый вес.



При этом, согласно тому же документу, если годовая оценка учащегося по какому-либо предмету в классе составляет менее 5,0, школа обязана предложить учащемуся программу ремедиации до проведения осеннего экзамена.



«Если публичная школа принимает решение использовать для оценки учащегося по какому-либо предмету/предметам только итоговый компонент, она обязана представить соответствующему образовательному ресурс-центру, на территории деятельности которого расположена эта школа, соответствующее обоснование для согласования. В случае публичных школ, расположенных на территориях Абхазской и Аджарской автономных республик, обоснование в том же порядке представляется соответствующему уполномоченному министерству в сфере образования.



В компоненте итогового задания обязательно использование творческих заданий и заданий, предусматривающих контекст, которые требуют применения полученных знаний на практике и решения комплексных проблем (например, эссе, проект, исследовательский/полевой отчет, творческий продукт, анализ данных и другое). Для обеспечения валидности и объективности итогового задания обязательно использование заранее разработанных критериев оценки (рубрики оценки), которые в целях прозрачности учебного процесса заранее предоставляются учащемуся.



Если учащийся публичной школы из-за пропуска не сможет выполнить какое-либо итоговое задание, школа обязана предоставить ему возможность восстановить пропущенные итоговые задания. Сроки восстановления итоговых заданий и форма их проведения определяются школьным учебным планом.



В I–IV классах и в первом семестре V класса во всех компонентах оценки используется только развивающая. При этом компонент домашнего задания на начальной ступени (I–VI классы) оценивается только посредством развивающей оценки.



Если годовая оценка учащегося по какому-либо предмету в классе составляет менее 5,0, школа обязана предложить учащемуся программу ремедиации до проведения осеннего экзамена.



В случае трудностей в обучении, вызванных госпитализацией, школа обязана осуществлять обучение и оценку учащегося посредством программы ремедиации и/или предоставить возможность обучения на дому», — говорится в Национальном учебном плане.





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