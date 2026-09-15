Малхаз Мачаликашвили оштрафован на 1000 лари за оскорбление Бидзины Иванишвили

15.09.2026 15:44





Телавский районный суд назначил Малхазу Мачаликашвили штраф в размере 1000 лари (около 380 долларов) за оскорбительный комментарий в адрес Бидзины Иванишвили, сделанный в публичном пространстве.



Мачаликашвили на судебном заседании не присутствовал. Ранее его уже штрафовали за аналогичное правонарушение. В прошлый раз суд обязал его выплатить 2000 лари за публичный оскорбительный комментарий в адрес заместителя директора департамента центральной криминальной полиции Ираклия Чимакадзе.



Малхаз Мачаликашвили – отец убитого спецназом в ходе спецоперации в Панкисском ущелье подростка Темирлана. После смерти сына он стал активно участвовать в протестном движении.



Источник: SOVA

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