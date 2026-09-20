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На площади Свободы в Тбилиси проходит акция протеста
20.09.2026 19:32
На площади Свободы в Тбилиси проходит акция против строительства так называемых «арабских городков».
О проведении мероприятия объявило объединение «Консерваторы».
По заявлению организаторов, акция связана с запланированными в Грузии инвестиционными проектами, в том числе с проектом, который планируется реализовать на территории лесопарка Крцаниси в Тбилиси.
В настоящее время на площади Свободы ограничено движение транспорта. На территории мобилизована патрульная полиция.
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