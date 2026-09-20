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На площади Свободы в Тбилиси проходит акция протеста


20.09.2026   19:32


На площади Свободы в Тбилиси проходит акция против строительства так называемых «арабских городков».

О проведении мероприятия объявило объединение «Консерваторы».

По заявлению организаторов, акция связана с запланированными в Грузии инвестиционными проектами, в том числе с проектом, который планируется реализовать на территории лесопарка Крцаниси в Тбилиси.

В настоящее время на площади Свободы ограничено движение транспорта. На территории мобилизована патрульная полиция.


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