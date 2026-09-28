Апелляционный суд оставил в силе приговор Мегису Кардава – 9 лет тюрьмы

28.09.2026 14:40





Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении бывшего высокопоставленного чиновника МВД Грузии Мегиса Кардава по делу о пытках. Согласно решению первой инстанции, Кардава приговорен к 9 годам лишения свободы.



Напомним, бывшему начальнику Департамента военной полиции в рамках указанного дела инкриминировались насильственные действия сексуального характера, пытки и незаконное лишение свободы.



Кардава является фигурантом и других уголовных дел. В частности, около недели назад он был приговорен Тбилисским городским судом к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы по обвинению в присвоении и растрате средств из госбюджета.



Мегис Кардава на протяжении многих лет скрывался за границей. С 2013 года он находился в розыске по «красному циркуляру» Интерпола. Экстрадиция Кардава в Грузию состоялась 17 сентября 2021 года.





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