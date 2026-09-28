|
|
|
АМЮГ: Количество заключенных в Грузии по данным за 2025 год составляет 232 человека на 100 000 населения
28.09.2026 19:23
Ассоциация молодых юристов Грузии представила специальному докладчику ООН отчет в связи с ростом числа заключенных.
Согласно Ассоциации молодых юристов Грузии, в настоящее время Грузия выделяется одним из самых высоких в Европе показателей числа заключенных на душу населения. Согласно отчету, опубликованному Советом Европы в 2026 году, по данным на январь 2025 года, в Грузии на каждые 100 000 жителей приходится около 232 заключенных. В Совете Европы показатель Грузии превышают только показатели Турции, Азербайджана и Молдовы.
«Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках готовит техническое руководство по сокращению и предотвращению переполненности тюрем, в процессе подготовки которого получает информацию, в том числе от организаций гражданского общества.
В целях подготовки указанного руководства 28 сентября 2026 года «Ассоциация молодых юристов Грузии» передала специальному докладчику документ, в котором рассматриваются вызовы, связанные с высоким показателем числа заключенных в Грузии.
В документе рассмотрена имеющаяся статистика в отношении численности тюремного контингента, особое внимание уделено одному из самых высоких в Европе показателей числа заключенных в Грузии, росту числа заключенных и локальной переполненности в отдельных учреждениях.
Также рассмотрены проблемы, связанные с условно-досрочным освобождением и заменой неотбытой части наказания, сокращением применения этих мер и непоследовательностью принимаемых решений. Документ также касается проблем широкого применения заключения под стражу в качестве меры пресечения, ненадлежащего использования альтернатив лишению свободы и ориентированной на наказание уголовной политики.
В документе также указывается на необходимость усиления механизмов профилактики, реабилитации и социальной поддержки, а рост числа заключенных рассматривается в контексте более широкого ухудшения положения в области прав человека. На основании указанных вопросов в документе представлены рекомендации», — говорится в распространенной Ассоциацией молодых юристов Грузии информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна