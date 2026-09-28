АМЮГ: Количество заключенных в Грузии по данным за 2025 год составляет 232 человека на 100 000 населения

28.09.2026 19:23





Ассоциация молодых юристов Грузии представила специальному докладчику ООН отчет в связи с ростом числа заключенных.



Согласно Ассоциации молодых юристов Грузии, в настоящее время Грузия выделяется одним из самых высоких в Европе показателей числа заключенных на душу населения. Согласно отчету, опубликованному Советом Европы в 2026 году, по данным на январь 2025 года, в Грузии на каждые 100 000 жителей приходится около 232 заключенных. В Совете Европы показатель Грузии превышают только показатели Турции, Азербайджана и Молдовы.



«Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках готовит техническое руководство по сокращению и предотвращению переполненности тюрем, в процессе подготовки которого получает информацию, в том числе от организаций гражданского общества.



В целях подготовки указанного руководства 28 сентября 2026 года «Ассоциация молодых юристов Грузии» передала специальному докладчику документ, в котором рассматриваются вызовы, связанные с высоким показателем числа заключенных в Грузии.



В документе рассмотрена имеющаяся статистика в отношении численности тюремного контингента, особое внимание уделено одному из самых высоких в Европе показателей числа заключенных в Грузии, росту числа заключенных и локальной переполненности в отдельных учреждениях.



Также рассмотрены проблемы, связанные с условно-досрочным освобождением и заменой неотбытой части наказания, сокращением применения этих мер и непоследовательностью принимаемых решений. Документ также касается проблем широкого применения заключения под стражу в качестве меры пресечения, ненадлежащего использования альтернатив лишению свободы и ориентированной на наказание уголовной политики.



В документе также указывается на необходимость усиления механизмов профилактики, реабилитации и социальной поддержки, а рост числа заключенных рассматривается в контексте более широкого ухудшения положения в области прав человека. На основании указанных вопросов в документе представлены рекомендации», — говорится в распространенной Ассоциацией молодых юристов Грузии информации.





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