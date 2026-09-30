Смертельное ДТП в Грузии: водителя приговорили к 7 годам тюрьмы

30.09.2026 18:54





Районный суд Ахалцихе приговорил к 7 годам тюрьмы водителя, насмерть сбившего двух пешеходов. Об этом сообщает прокуратура Грузии по итогам судебного разбирательства.



Трагедия произошла во время движения по автомобильной дороге Кода-Парцхиси- Манглиси-Цалка-Ниноцминда. По данным следствия, обвиняемый совершил наезд на двух пешеходов. В результате полученных травм один человек скончался на месте происшествия, а второй умер в больнице в тот же день.



Обвинения водителю предъявили по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух или более человек).



Суд полностью согласился с доказательной базой прокуратуры и признал фигуранта виновным.



Помимо 7 лет лишения свободы, суд обязал лишить его права управления транспортными средствами сроком на 3 года.





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