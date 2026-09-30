Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Смертельное ДТП в Грузии: водителя приговорили к 7 годам тюрьмы


30.09.2026   18:54


Районный суд Ахалцихе приговорил к 7 годам тюрьмы водителя, насмерть сбившего двух пешеходов. Об этом сообщает прокуратура Грузии по итогам судебного разбирательства.

Трагедия произошла во время движения по автомобильной дороге Кода-Парцхиси- Манглиси-Цалка-Ниноцминда. По данным следствия, обвиняемый совершил наезд на двух пешеходов. В результате полученных травм один человек скончался на месте происшествия, а второй умер в больнице в тот же день.

Обвинения водителю предъявили по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух или более человек).

Суд полностью согласился с доказательной базой прокуратуры и признал фигуранта виновным.

Помимо 7 лет лишения свободы, суд обязал лишить его права управления транспортными средствами сроком на 3 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна