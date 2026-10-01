Бывший заместитель главы СГБ Леван Ахобадзе освобожден из зала суда под залог в размере 500 000 лари

01.10.2026 14:17





Бывший заместитель главы Службы государственной безопасности, обвиняемый в коррупционном преступлении Леван Ахобадзе, освобождён из зала заседаний под залог в размере 500 000 лари.



Данное решение приняла судья Тбилисского городского суда Нино Тарашвили.



Защита ходатайствовала об освобождении Левана Ахобадзе под залог вместо применённой к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, с этим согласилась сторона обвинения.



Левану Ахобадзе также запретили покидать страну до оглашения приговора.



Леван Ахобадзе не давал комментариев СМИ.



Для справки, Леван Ахобадзе был задержан Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, бывший заместитель СГБ через посредников пообещал предпринимателю помощь в возврате денежных средств, за что потребовал взятку в размере 500 000 лари, однако в итоге стороны договорились о передаче 250 000 лари. Задержанному предъявлено обвинение по подпункту «е» части 3-й статьи 338-й Уголовного кодекса Грузии (прямое требование и получение должностным лицом денежных средств с целью совершения в пользу дающего взятку какого-либо действия и использования своего служебного авторитета для достижения аналогичной цели, совершённое в особо крупном размере), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.





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