Телеканал Formula вновь оштрафовали за формулировки вроде «президент Грузинской мечты»

01.10.2026 21:03





Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала критический телеканал Formula на 10 000 лари (около 3 800 долларов) за нарушение пункта 5 статьи 54 («Справедливость и беспристрастность») закона «О вещании».



По информации ведомства, мониторинг проводился в период с 14 по 16 сентября. В результате в 17-часовых выпусках новостей телеканала Formula были выявлены факты «выражения личных мнений ведущими и корреспондентами, а также нарушения установленных законом требований беспристрастности».



По данным платформы MediaChecker, департамент регулирования медиауслуг указывает в докладной записке, что телеканал Formula в спорных сюжетах «систематически» использует такие формулировки, как, например: «премьер Мечты», «СГБ Грузинской мечты», «парламент Мечты», «премьер Иванишвили», «Минфин Мечты», «президент Грузинской мечты».



Как поясняют в ведомстве, подобные фразы «представляют собой выражение позиции и личного отношения вещателя к деятельности государственных органов и институтов».



За последний год телекомпания Formula уже трижды подвергалась санкциям за нарушения аналогичного характера: письменное предупреждение, а также штрафы в размере 2500 и 5000 лари.



Соответственно, комиссия отмечает, что на этот раз согласно закону Грузии «О вещании» на вещателя должен быть наложен штраф в размере не более 3% от его годового дохода, но не менее 10 000 лари.





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