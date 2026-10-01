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Суд оштрафовал гражданина на 1500 лари за оскорбление Кахи Каладзе в соцсетях


01.10.2026   21:09


Телавский районный суд обязал гражданина выплатить 1500 лари (около 580 долларов) за словесное оскорбление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Суд рассмотрел дело на основании протокола Управления по борьбе с языком вражды Департамента по защите прав человека при МВД Грузии.

Речь идет о комментарии, опубликованном в социальной сети гражданином Алекси Кенчошвили в адрес Кахи Каладзе.


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