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Суд оштрафовал гражданина на 1500 лари за оскорбление Кахи Каладзе в соцсетях
01.10.2026 21:09
Телавский районный суд обязал гражданина выплатить 1500 лари (около 580 долларов) за словесное оскорбление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
Суд рассмотрел дело на основании протокола Управления по борьбе с языком вражды Департамента по защите прав человека при МВД Грузии.
Речь идет о комментарии, опубликованном в социальной сети гражданином Алекси Кенчошвили в адрес Кахи Каладзе.
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