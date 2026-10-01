Суд оштрафовал гражданина на 1500 лари за оскорбление Кахи Каладзе в соцсетях

01.10.2026 21:09





Телавский районный суд обязал гражданина выплатить 1500 лари (около 580 долларов) за словесное оскорбление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



Суд рассмотрел дело на основании протокола Управления по борьбе с языком вражды Департамента по защите прав человека при МВД Грузии.



Речь идет о комментарии, опубликованном в социальной сети гражданином Алекси Кенчошвили в адрес Кахи Каладзе.





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