Заключенный утверждает, что его изнасиловали надзиратели

02.10.2026 12:35





Телеканал TV Pirveli опубликовал аудиозапись с заседания Апелляционного суда, на котором заключенный Гиорги Давитадзе утверждает, что был изнасилован надзирателями. В Пенитенциарной службе говорят, что Давитадзе врет.



«Насиловали — пальцем, рукой. Господин судья, [на записи камер] видно, как он делает это движение с моей задницей. В это время он [надзиратель] мне врет, что у него спущены штаны, а сам сует палец. Что еще человеку могут сделать больше этого? Меня изнасиловали 10 человек, надзиратели.



Они делают все под камерами, стоят так, чтобы не попасть в кадр, но все равно не могут всё скрыть. После того как я потребовал экспертизы, знаете, какое насилие против меня началось, вы не представляете. У меня была попытка суицида, потому что каково это — снова смотреть на тех, которые тебя изнасиловали», — говорит Давитадзе.



В Пенитенциарной службе сказали, что заявления Давитадзе не соответствуют действительности и что ведомство готово опубликовать записи, подтверждающие их версию.



Члены семьи Давитадзе примерно две недели назад заявили, что в пенитенциарном учреждении № 6 над Давитадзе с декабря совершается физическое и психологическое насилие. Вскоре после этого Пенитенциарная служба ответила, что заявления семьи не соответствуют действительности.





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