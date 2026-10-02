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Народный защитник распространяет заявление в связи с делом Георгия Давитадзе
02.10.2026 19:36
«Учитывая высокий общественный интерес к делу осуждённого Георгия Давитадзе, хотим предоставить общественности информацию о мерах реагирования, предпринятых аппаратом Народного защитника», — говорится в заявлении, опубликованном Народным защитником.
Как отмечается в заявлении, 26 декабря 2025 года адвокат Георгия Давитадзе обратился в аппарат Народного защитника и сообщил, что заключённый стал жертвой ненадлежащего обращения. В тот же день представитель Народного защитника посетил осуждённого в пенитенциарном учреждении №6 и опросил его.
«Заключённый сообщил, что 20–21 декабря 2025 года сотрудники пенитенциарного учреждения №6 нарушили его права, в том числе подвергли его ненадлежащему обращению и сексуальному насилию.
Аппарат Народного защитника незамедлительно сообщил о произошедшем Генеральной прокуратуре Грузии. На основании обращения Народного защитника прокуратура начала расследование.
Кроме того, аппарат Народного защитника обратился в Специальную пенитенциарную службу с целью архивирования видеозаписей за указанный заключённым период. Как осуждённый, так и его адвокат были проинформированы о результатах ознакомления аппарата Народного защитника с видеозаписями.
В частности, хотя в результате просмотра имеющихся видеокадров изложенные заключённым подробности тяжёлого насилия не подтвердились, проверка жалобы осуждённого должна проводиться следствием на основании получения и сопоставления всех возможных доказательств. Именно с учётом этого обстоятельства аппарат Народного защитника по сей день систематически осуществляет мониторинг начатого прокуратурой расследования и призывает прокуратуру в сжатые сроки представить общественности результаты расследования. Аппарат Народного защитника продолжает изучение дела Георгия Давитадзе», — говорится в заявлении Народного защитника.
Для справки: сегодня Специальная пенитенциарная служба также распространила заявление в связи с Георгием Давитадзе. Как отмечается в заявлении, информация о том, что сотрудники администрации пенитенциарного учреждения №6 якобы подвергли его сексуальному насилию, является ложной. Кроме того, после публикации заявления Специальная пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи, на которых запечатлены перевод осуждённого Георгия Давитадзе в камеру деэскалации 21 декабря 2025 года и его пребывание там.
Согласно приговору суда первой инстанции, Георгию Давитадзе назначено наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы по статье 19, 109-«б» Уголовного кодекса Грузии — покушение на умышленное убийство, создавшее угрозу жизни и здоровью других лиц.
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