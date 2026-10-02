Патриархия Грузии допускает ответный визит делегации ГПЦ в Москву

02.10.2026 23:38





2 октября 2026 года руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил журналистам, что ведомство допускает возможность ответного визита делегации ГПЦ в Москву. Комментируя недавние переговоры с Русской православной церковью (РПЦ) в Тбилиси, представитель патриархии отметил, что практика взаимных визитов является стандартной, но конкретных сроков или официального приглашения от российской стороны пока не поступало.



Логика сохранения диалога с Московским патриархатом



Протоиерей Андриа Джагмаидзе выступил с разъяснениями по поводу целей церковной дипломатии на фоне критики контактов с РПЦ в грузинском обществе. По его словам, наличие разногласий не должно вести к полной изоляции.



«Понятно, что в разных церквях происходит много такого, что может быть неприемлемо, и мы не должны это повторять и приветствовать. Однако это не означает, что мы должны прекращать отношения… Вопросов очень много. В России проживает очень много грузин, они верующие. В России есть грузинские храмы, которые Россия признает частью грузинского наследия, и у нас идет диалог по восстановлению одного из храмов и наши ученые будут участвовать в его реставрации. Ключевой темой обсуждения останутся оккупированные территории – чтобы там была упорядочена церковная жизнь», — заявил протоиерей.



Он добавил, что при визитах представителей любых поместных церквей всегда поднимается вопрос об ответных встречах, однако на данный момент по поводу поездки в Россию «ничего конкретного не было».



Контекст недавних переговоров в Тбилиси



Данное заявление последовало сразу после визита в Грузию делегации РПЦ во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием. Российские духовные чиновники прибыли в страну 28 сентября 2026 года, а 30 сентября 2026 года их официально принял новоизбранный Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III.



В ходе той встречи представители Московского патриархата передали Шио III официальное поздравительное послание от патриарха Кирилла в связи с его интронизацией, которая состоялась 12 мая 2026 года. Главной темой закрытых переговоров в Тбилиси стало критическое положение дел в конфликтных регионах — самопровозглашенной республике Абхазия и в Цхинвальском регионе, где ГПЦ полностью лишена возможности окормлять местную паству, а приходы находятся вне её контроля.



Грузинская православная церковь сохраняет прямые каналы коммуникации с Московским патриархатом, несмотря на то, что дипломатические отношения между Грузией и Российской Федерацией были полностью разорваны после войны 2008 года. Тбилиси использует эти контакты для защиты своих канонических территорий в Абхазии и Южной Осетии, границы которых РПЦ официально признает за ГПЦ, несмотря на фактическое отсутствие грузинского духовенства в самопровозглашенных республиках.





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