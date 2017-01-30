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Снегопад оставил без света 5 тысяч человек в Аджарии


30.01.2017   21:45
Непогода продолжает создавать проблемы на западе Грузии. Обильный снег повредил линии электропередач, из-за чего без света остались более 5 тысяч абонентов в Аджарии.

Также подача электроэнергии ограничена в небольшой части районов региона Самегрело и Имеретии.

Energo-Pro Georgia сообщает, что технические бригады этой электрораспределительной компании работают в чрезвычайном режиме.

«Электроэнергия стабильно подается всем жизненно важным объектам и районным центрам», — отмечают в компании.

Из-за непогоды уже третий день закрыт международный аэропорт Батуми имени Александра Картвели. Также второй день как парализован морской порт Батуми.

Интенсивные работы по уборке снега продолжаются и на улицах Батуми. Работает спецтехника. По инициативе мэрии города, к работам по уборке снега в городе подключились около 50 спортсменов.

Дороги чистят от снега и в высокогорных районах Аджарии — Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури, где высота снежного покрова превысила два метра. Снег создает проблемы на дорогах и в приморском городке Кобулети.

Из-за непогоды приостановлен учебный процесс в школах. В районе Хуло пришлось закрыть 15 школ, в Шуахеви – 11, в Кеда – 15, в Хелвачаури – 16, в Кобулети – 19. Закрыты большинство детских садов региона.

"Новости-Грузия"





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