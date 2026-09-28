Гварамия: Сперва мы должны вернуть территории и страну, которые под нашим контролем

28.09.2026 10:23





Сперва мы должны вернуть территории и страну, которые под нашим контролем, и потом сможем остальное, в том числе восстановить территориальную целостность, заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия перед началом марша, который проходит в Тбилиси в связи с годовщиной падения Сухуми.



«Сегодняшний день - тяжёлый. В Грузии этот день всегда будут помнить, мы будем помнить, но мы не можем использовать только память, чтобы опираться на нее - нужно идти вперёд, идти для того, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, и это очень реалистично. Но это связано с такими вещами, которые в условиях Бидзины Иванишвили просто невозможно осуществить - это членство в Европейском союзе, это безопасность высокого уровня, это обеспеченная жизнь для всех, в том числе для наших граждан, проживающих в Абхазии. Поэтому сначала мы должны вернуть те территории и ту страну, которые под нашим контролем, и потом сможем сделать всё остальное, в том числе восстановить территориальную целостность», - отметил Гварамия.



Кроме того, Гварамия ответил на вопрос, касавшийся отношений Грузии и США и заявлений лидеров правящей партии, которые положительно оценили динамику в отношениях.



По словам Гварамия, он не может опираться на оценки премьер-министра Ираклия Кобахидзе, поскольку ему уже никто не верит, и нужно, чтобы «показали результаты».



Более того, оппозиционер считает, что в период правления «Грузинской мечты» налаживание отношений с западным миром исключено, поскольку «всё уничтожено и испорчено». Однако отмечает, что изменить отношения с Западом сможет другое правительство страны.



«Имеющаяся реальность была написана на лице Ираклия Кобахидзе, когда он делал это заявление. Нужно увидеть, пусть нам покажут результаты , словам Кобахидзе больше никто не верит, включая Иванишвили, мы не можем опираться на сказанное им. Реально ему дали последний шанс наладить отношения с западным миром. Очевидно, он не сможет, поскольку всё настолько уничтожено и испорчено, что исключено, чтобы «Грузинская мечта» могла это повернуть. Это сможет сделать Грузия, но другая власть», - добавляет Гварамия.





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