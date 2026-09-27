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Грузинская оппозиция провела в Зугдиди шествие «Россия – враг»


27.09.2026   22:11


По инициативе оппозиционной коалиции «Сильная Грузия — Лело» в Зугдиди состоялось шествие «Россия — враг». Участники марша в 33-ю годовщину падения Сухуми прошли от площади Свободы до сквера Национальных героев.

Манифестанты несли портреты национальных героев и мирных граждан Грузии, ставших жертвами российской агрессии. Участники акции возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших в войне в Абхазии.

Лидеры коалиции обратились к собравшимся у мемориала гражданам, большинство из которых составляли ветераны войны в Абхазии и вынужденные переселенцы. Они заявили о глубоком уважении грузинским героям и тем людям, которые заплатили тяжелейшую цену в ходе вооруженного конфликта.

По словам лидеров оппозиционного объединения, для мирного возвращения Абхазии необходимы сильное государство, устойчивая экономика, мощная армия и европейский путь развития.

«33 года назад российский огонь разделил Грузию оккупационной линией, однако этот раскол носит временный характер. Падение Сухуми — явление временное. Дело в том, что сегодня у моста через Ингури я услышал крайне важную вещь: абхазы, живущие в Сухуми, и вынужденные переселенцы в Зугдиди активно поддерживают связь друг с другом и обсуждают будущее единой Грузии», — заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Ираклий Купрадзе.


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