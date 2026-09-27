Элене Хоштария: Я возвращаюсь из клиники «Вивамед» в Руставскую тюрьму

27.09.2026 20:55





Сегодня я возвращаюсь из клиники «Вивамед» в Руставскую тюрьму. Первый этап лечения завершён, - пишет в социальной сети лидер партии «Дроа», находящаяся в заключении Элене Хоштария.



По её словам, второй этап лечения будет проходить в смешанном формате - в тюрьме и в «Вивамеде».



«Сегодня я возвращаюсь из клиники «Вивамед» в Руставскую тюрьму. Первый этап лечения завершён. Отныне я буду продолжать лечение в смешанном формате - в тюрьме и в «Вивамеде». В клинику я буду приходить раз в месяц, чтобы получать лекарства и проходить проверку.



Большое спасибо «Вивамеду», всем медсёстрам, уборщицам и всем сотрудникам за внимание. Также хочу отметить, что у нас было конструктивное и деловое сотрудничество с Пенитенциарной службой. Спасибо всем тем офицерам, с которыми мне я общалась в течение этого периода. Я рада, что познакомилась с ними. Когда выйду, много о них скажу.



А сейчас временно, на один месяц, я возвращаюсь в женскую тюрьму в Рустави.



Большое спасибо моим врачам - Маке Иоселиани, Ани Кавтарадзе и всем, кто сделал возможным моё лечение», - пишет Хоштария.





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