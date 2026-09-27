|
|
|
Элене Хоштария: Я возвращаюсь из клиники «Вивамед» в Руставскую тюрьму
27.09.2026 20:55
Сегодня я возвращаюсь из клиники «Вивамед» в Руставскую тюрьму. Первый этап лечения завершён, - пишет в социальной сети лидер партии «Дроа», находящаяся в заключении Элене Хоштария.
По её словам, второй этап лечения будет проходить в смешанном формате - в тюрьме и в «Вивамеде».
«Сегодня я возвращаюсь из клиники «Вивамед» в Руставскую тюрьму. Первый этап лечения завершён. Отныне я буду продолжать лечение в смешанном формате - в тюрьме и в «Вивамеде». В клинику я буду приходить раз в месяц, чтобы получать лекарства и проходить проверку.
Большое спасибо «Вивамеду», всем медсёстрам, уборщицам и всем сотрудникам за внимание. Также хочу отметить, что у нас было конструктивное и деловое сотрудничество с Пенитенциарной службой. Спасибо всем тем офицерам, с которыми мне я общалась в течение этого периода. Я рада, что познакомилась с ними. Когда выйду, много о них скажу.
А сейчас временно, на один месяц, я возвращаюсь в женскую тюрьму в Рустави.
Большое спасибо моим врачам - Маке Иоселиани, Ани Кавтарадзе и всем, кто сделал возможным моё лечение», - пишет Хоштария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна