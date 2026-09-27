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Сборная Грузии по парадзюдо – чемпион мира
27.09.2026 20:52
Сборная Грузии по парадзюдо стала чемпионом мира.
На текущем первенстве мира грузинские параспортсмены, помимо индивидуальных золотых медалей, добились успеха и в командных соревнованиях и официально завоевали титул чемпионов мира.
Этой победой сборная Грузии добавила к своему статусу действующих чемпионов Европы звание чемпионов мира.
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