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В Тбилиси проходит марш - «Абхазия - это Грузия, слава героям»


27.09.2026   20:46


В Тбилиси проходит марш «Абхазия - это Грузия, слава героям».

Участники шествия собрались у Тбилисского государственного университета и начали движение в сторону площади Героев.

Участники марша перекрыли территорию возле Тбилисского государственного университета.

После шествия они почтят память героев, погибших за территориальную целостность Грузии.

На марше также присутствуют представители политических партий


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