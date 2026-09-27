В Тбилиси проходит марш - «Абхазия - это Грузия, слава героям»

27.09.2026 20:46





В Тбилиси проходит марш «Абхазия - это Грузия, слава героям».



Участники шествия собрались у Тбилисского государственного университета и начали движение в сторону площади Героев.



Участники марша перекрыли территорию возле Тбилисского государственного университета.



После шествия они почтят память героев, погибших за территориальную целостность Грузии.



На марше также присутствуют представители политических партий





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