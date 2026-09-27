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В Тбилиси проходит марш - «Абхазия - это Грузия, слава героям»
27.09.2026 20:46
В Тбилиси проходит марш «Абхазия - это Грузия, слава героям».
Участники шествия собрались у Тбилисского государственного университета и начали движение в сторону площади Героев.
Участники марша перекрыли территорию возле Тбилисского государственного университета.
После шествия они почтят память героев, погибших за территориальную целостность Грузии.
На марше также присутствуют представители политических партий
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