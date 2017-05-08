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Самолет Georgian Airways осуществил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь»


08.05.2017   18:19
Самолет авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси-Киев, осуществил аварийную посадку в аэропорту Борисполь. Пассажирам самолета пока не разрешают покинуть борт. Об этом агентству Front News сообщили находящиеся на борту пассажиры.

Они отмечают, что во время посадки самолета была объявлена тревога. Пассажиры утверждают, что самолет сел в аэропорту в 16:14, но до сих пор не разрешают им выйти, а также не предоставляют никакой информации о случившемся.

Администрация аэропорта отказывается комментировать происшествие. Не комментируют ситуацию и представители Georgian Airways в Украине.






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