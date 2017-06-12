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Более тонны мяса неизвестного происхождения изъяли в Тбилиси


12.06.2017   16:00
Специалисты Национального агентства продовольствия в Тбилиси изъяли более одной тонны мяса неизвестного происхождения, часть из которого оказалась лошадиным, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на сотрудника ведомства.

Специалисты агентства проверили аграрные рынки и оптовые объекты с мясными продуктами, расположенные на территориях, прилегающих к рынкам, где и обнаружили мясо неизвестного происхождения.

"В рамках государственного контроля Агентство продовольствия во время проверки выявило нарушение, которое касается говяжьего мяса, продаваемого без маркировки. Изъято более тонны говядины без маркировки. Выявляются признаки того, что это как крупный рогатый скот, так и парнокопытные. Это означает, что это лошадиное мясо", — сказал заместитель главы городской службы Тбилиси Национального агентства продовольствия.

Из-за выявленных нарушений три объекта оштрафованы. Изъятое мясо будет уничтожено.






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