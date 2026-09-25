Автопарк компании «Тбилсервис групп» пополнился еще примерно 40 единицами спецтехники

25.09.2026 14:33





В столице в целях повышения качества уборки компания «Тбилсервис групп» продолжает обновлять парк специализированной техники. На этот раз автопарк службы пополнился примерно 40 единицами спецтехники различных марок.



Как сообщили в мэрии, новую технику общественности представил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что поддержание чистоты в городе невозможно обеспечить только за счёт человеческих ресурсов — необходимо обновление техники, которое будет активно продолжаться и в дальнейшем.



«Нашей прекрасной столице есть чем гордиться. Это город, где встречаются прошлое, настоящее и будущее. Тбилиси — отражение грузинской культуры и истории нашей страны. Поэтому забота об этом городе и его содержание — огромная честь и ещё большая ответственность. Вместе с тем Тбилиси — современный город, который растёт и развивается. Появляются новые районы, новые пространства, увеличивается численность населения, ежегодно растёт число туристов. Именно поэтому по мере развития города всё более важными становятся его содержание и обеспечение качества уборки. Чтобы Тбилиси соответствовал требованиям чистого города, необходимо развивать автопарк «Тбилсервис групп». Техника, обеспечивающая уборку города, должна обновляться и укрепляться. Только за счёт человеческих ресурсов достичь этого невозможно. Необходима современная, исправная техника, которая будет ежедневно обслуживать жителей нашего города», — отметил Каха Каладзе.



В своём выступлении мэр столицы поблагодарил руководство «Тбилсервис групп» и каждого сотрудника компании за самоотверженный труд.



«Чистый и благоустроенный город — продолжение той культуры, которая всегда была присуща Тбилиси и тбилисцам. Мы гостеприимный народ, а знакомство с городом начинается с улицы. Чистота Тбилиси — отражение нашей повседневной жизни, той среды, в которой мы создаём будущее для наших семей и нашей страны. Хочу поблагодарить каждого сотрудника «Тбилсервис групп» и его руководство за самоотверженный труд. Самое главное — чтобы Тбилиси сохранил тот особый облик и качество жизни, которыми гордятся тбилисцы и которые запоминаются гостям нашего города. Чистая, благоустроенная и ухоженная среда — часть культуры Тбилиси, и мы будем делать всё для её сохранения и в будущем», — заявил мэр столицы.



Отметим, что за последние полтора года компании «Джи-Ти Груп» и «Тегета» поставили муниципалитету 60 единиц новой специализированной техники общей стоимостью более 23 миллионов лари. Техника отличается высокими стандартами качества и имеет соответствующие сертификаты.



Из дополнительно закупленных семи единиц техники две специализированные машины марки «Сагмото» уже поступили в столицу, а оставшиеся пять единиц спецтехники марки «Форд» прибудут в Тбилиси в 2027 году. Стоимость этой закупки составляет 3 миллиона лари.



В мероприятии приняли участие вице-мэр Тбилиси Георгий Ткемаладзе, заместители мэра, руководитель «Тбилсервис групп» Георгий Папава, глава администрации Самгорского района Каха Самхарадзе, а также депутаты Тбилисского городского совета и парламента.







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