Бердия Сичинава: Протест, существовавший до сих пор, в 2028 году обязательно перерастет в предвыборный протест

25.09.2026 14:31





По словам члена партии «Гахария — За Грузию» Бердия Сичинава, существовавший до сих пор протест в 2028 году обязательно перерастёт в электоральный протест.



Бердия Сичинава задали вопрос: почему снизилась активность протестов, почему на акции больше не выходит так много людей?



«Протест людей никуда не исчез, это я могу вам точно подтвердить. Определённая часть людей перешла от уличного протеста к другим формам, всё это приняло другую форму. Я абсолютно уверен, что протест, который существовал до сих пор, в 2028 году обязательно перерастёт в электоральный протест», — заявил Бердия Сичинава.







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