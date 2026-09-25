Гордуладзе: У нас есть граждане, которым необходимо постоянно проводить протесты, чтобы оправдать свое существование

25.09.2026 15:11





«У нас есть граждане, которые находятся в таком положении, что для оправдания самого своего существования им даже необходимо выходить и проводить непрерывный протест, например, уже 667-й день. Это считается проявлением их существования», — заявил председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, именно такая идеология часто характерна для псевдорелигиозных сект.



«К сожалению, они опустились до такого положения, что очень печально. Как и подобает представителю ответственной власти, мы хотели бы, чтобы люди пришли в себя и не подчинялись прямому потоку, идущему извне, — поощрению дезинформации и экстремистских проявлений и соответствующим указаниям», — заявил Арчил Гордуладзе.







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