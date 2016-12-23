Грузинские чиновники занимают второе место по уровню зарплат среди 7 стран бывшего СССР

23.12.2016 14:17 По размерам зарплат грузинские сотрудники государственных структур занимают второе место после России среди 7 стран бывшего СССР, не считая государств Балтии, сообщает "Коммерсант".



Согласно бюджету на 2016 год, на зарплаты сотрудникам госструктур было выделено 1,4 млрд. лари, в 2017 году немного меньше - 1,39 млрд. Если к этому показателю прибавить государственные юридические лица, то он превысит 2 млрд. лари, так как на эти структуры выделено около 700 млн. лари.



Среди 7 стран постсоветского пространства по уровню зарплат чиновников Грузия уступает только России – там средняя зарплата госслужащих составляет 684 доллара в месяц, тогда как в Грузии – 508. Затем следуют Армения – 450 долларов, Беларусь - 335, Азербайджан – 285, Украина - 230 долларов. На последнем месте находится Молдова, где госслужащим в среднем платят 210 долларов в месяц.



Впрочем, Грузия единственная страна среди вышеперечисленных, которая стала примером того, как высокие зарплаты чиновников в определенной степени гарантируют некоррумпированность власти.



Как известно, Грузия еще со времен президентства Саакашвили занимает передовые места в рейтингах борьбы с коррупцией. Экс-президент Грузии, будучи на должности главы Одесской ОГА в Украине, тоже неоднократно заявлял, что чиновники, получающие низкую зарплату, гарантированно являются источником коррупции и призывал власть поднять зарплаты, однако украинская власть не торопится этого делать.



На данный момент Украина считается наиболее коррумпированной страной на постсоветском пространстве. Впрочем, недалеко ушла от нее и Россия, где зарплаты чиновников выше, чем в Грузии.













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