До 100 килограммов конопли изъяли в Кахети

24.09.2026 14:22





МВД сообщает, что по обвинению в незаконнм посеве наркосодержащих растений в Кахети задержаны три человека.



В ходе обысков в качестве вещественных доказательств было изъято до 100 килограммов растения «конопля» и до 115 граммов «марихуаны», отметили в заявлении. Расследование ведется по ст. 260 и 265 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или вовсе пожизненное заключение.





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