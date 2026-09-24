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До 100 килограммов конопли изъяли в Кахети
24.09.2026 14:22
МВД сообщает, что по обвинению в незаконнм посеве наркосодержащих растений в Кахети задержаны три человека.
В ходе обысков в качестве вещественных доказательств было изъято до 100 килограммов растения «конопля» и до 115 граммов «марихуаны», отметили в заявлении. Расследование ведется по ст. 260 и 265 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или вовсе пожизненное заключение.
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