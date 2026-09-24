АБР повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год, но предупредил о росте инфляции

24.09.2026 14:13





Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2026 год с 5,5% до 6,3%. Однако динамичный рост подтолкнет и цены — в своем сентябрьском обзоре АБР одновременно скорректировал прогноз инфляции с 4,9% до 5,2%.



Главной причиной пересмотра стал стремительный разгон экономики в первом полугодии, когда ВВП страны вырос на 7,9%.



Основным локомотивом остался сектор услуг, где наиболее высокий рост показали IT (+36%), а также сфера транспорта и складирования (+18%). Промышленность прибавила скромные 2%, а сельское хозяйство и вовсе просело на 3,3%.



Второй важный фактор — активные траты самого населения. В первом полугодии частное потребление увеличилось на 8%. Жители Грузии активно покупали товары и услуги, поддерживая внутренний спрос. Дополнительную опору дал экспорт товаров и услуг, который вырос на 6,8%.



Экономика производит больше, но одновременно растут издержки бизнеса и расходы граждан.

Среднегодовая инфляция в январе-июне достигла 5,2% против 3,1% за аналогичный период прошлого года. Эксперты АБР связывают это с мировым скачком цен на энергоресурсы, который быстро перекинулся на внутренний рынок.



Транспорт за первые шесть месяцев подорожал на 7,7% в годовом выражении (хотя годом ранее цены на него снижались на 2,2%), а продукты питания за год прибавили в цене 8%.



При этом традиционные драйверы сработали неравномерно. Доходы от туризма за первое полугодие упали на 2% на фоне перебоев в региональном авиасообщении.



Просадку туризма перекрыл стремительный рост IT-сектора: экспорт IT-услуг в первом квартале подскочил сразу на 65,7%, а общий экспорт услуг прибавил 7,2%. Денежные переводы из-за рубежа выросли на 4%. Стабильный приток валюты удерживает курс лари и позволяет Национальному банку пополнять международные резервы.



«Несмотря на ухудшение экономических перспектив в регионе и рост внешней неопределенности, экономика Грузии сохранила устойчивость», — заявила директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам.



В АБР также отмечают укрепление внешнеэкономических позиций страны. В первом квартале дефицит текущего счета — разница между всеми валютными поступлениями и выплатами страны — сократился до 3,8% ВВП против 8,5% годом ранее. Для жителей это означает снижение уязвимости национальной валюты.



Однако АБР предупреждает: удерживать высокие темпы роста в условиях региональной нестабильности станет сложнее — властям придется балансировать между сохранением макроэкономической стабильности и повышением конкурентоспособности.





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