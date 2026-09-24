Напечатаны бюллетени для промежуточных выборов 3 октября

24.09.2026 14:29





Для промежуточных выборов в представительные органы муниципалитетов — сакребуло, которые состоятся 3 октября, напечатаны избирательные бюллетени. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.



Бюллетени для участковых избирательных комиссий Вани, Ахмета, Дманиси и Цалка были напечатаны в Тбилиси, в ООО «Фаворит Стиль».



«Всего было напечатано 2450 избирательных бюллетеней, из которых 1750 предназначены для избирательных участков, где голосование будет проходить с использованием электронных технологий, а 700 бюллетеней — для участков, где голосование будет проходить традиционным способом.



За процессом печати избирательных бюллетеней на месте ознакомилась пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. По её словам, бюллетени были напечатаны с полным соблюдением соответствующих стандартов.



Процесс печати бюллетеней в типографии контролировал финансовый департамент Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а команда по обеспечению избирательных технологий департамента управления избирательными процессами проверила совместимость бюллетеней с электронными аппаратами для подсчёта голосов.



Центральная избирательная комиссия в установленные законом сроки передаст указанные бюллетени соответствующим окружным избирательным комиссиям», — говорится в информации ЦИК.







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