|
|
|
Напечатаны бюллетени для промежуточных выборов 3 октября
24.09.2026 14:29
Для промежуточных выборов в представительные органы муниципалитетов — сакребуло, которые состоятся 3 октября, напечатаны избирательные бюллетени. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Бюллетени для участковых избирательных комиссий Вани, Ахмета, Дманиси и Цалка были напечатаны в Тбилиси, в ООО «Фаворит Стиль».
«Всего было напечатано 2450 избирательных бюллетеней, из которых 1750 предназначены для избирательных участков, где голосование будет проходить с использованием электронных технологий, а 700 бюллетеней — для участков, где голосование будет проходить традиционным способом.
За процессом печати избирательных бюллетеней на месте ознакомилась пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. По её словам, бюллетени были напечатаны с полным соблюдением соответствующих стандартов.
Процесс печати бюллетеней в типографии контролировал финансовый департамент Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а команда по обеспечению избирательных технологий департамента управления избирательными процессами проверила совместимость бюллетеней с электронными аппаратами для подсчёта голосов.
Центральная избирательная комиссия в установленные законом сроки передаст указанные бюллетени соответствующим окружным избирательным комиссиям», — говорится в информации ЦИК.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна