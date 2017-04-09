МИД Грузии: «Референдум» в Цхинвальском регионе – очередная провокация России

09.04.2017 13:09 Официальный Тбилиси осуждает так называемые выборы и референдум в оккупированном Цхинвальском регионе.



«Президентские выборы», а также референдум о переименовании «Республики т.н. Южная Осетия» в «Республику т.н. Южная Осетия — Государство Алания» проходят сегодня. Международное сообщество считает проводимые цхинвальскими властями референдум и выборы нелегитимными.



Министерство иностранных дел Грузии в связи с этим распространило заявление, в котором снова призывает Россию прекратить провокационные действия на территории Грузии и соблюдать нормы международного права.

«В соответствии с нормами международного права, любые т.н. выборы или референдумы на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не имеют какой-либо юридической силы», — говорится в заявлении МИД Грузии.



В Тбилиси проводимые сегодня «выборы» и «референдум» расценивают, как «провокационный акт российских оккупационных сил, который грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность страны». Эти действия «представляют собой еще одну попытку узаконить последствия нескольких волн этнических чисток, военного вторжения и продолжающейся оккупации грузинских регионов».



Переименование «Республики т.н. Южная Осетия» в «Республику т.н. Южная Осетия — Государство Алания», по подобию одного из субъектов РФ — это очередной шаг к аннексии Москвой грузинского региона, заявляют во внешнеполитическом ведомстве.



«Это намерение наглядно продемонстрировали, подписав недавно т.н. соглашение о включении незаконных вооруженных формирований Цхинвальского региона в состав вооруженных сил Российской Федерации», — напоминают в МИД Грузии, отмечая, что такими провокационными действиями, Россия намеренно препятствует мирному разрешению конфликтов.



Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество дать должную оценку факту проведения незаконных выборов и референдума, а российские власти — соблюдать основополагающие принципы международного права и вывести свои войска с грузинской территории.



Абхазия, как и Цхинвальский регион, не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признает только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.















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