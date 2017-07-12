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Оккупанты начали сдвигать линию оккупации еще в трех направлениях
12.07.2017 10:46
После села Бершуети российские оккупанты обозначили линию оккупации проведением борозды в трех селах Карели. Данный факт подтверждает представитель карельского муниципалитета. Линию оккупации провели в общине Авлеви: Кнолеви, Церониси, и Авлеви.
Указатель на этой линии оккупации был установлен год назад. Несколько дней назад российские военные возобновили работу примерно в ста метрах от баннеров. Местное население заявляет, что после установления указателей т.н. границы оккупационные силы начнут воздвигать ограждения.
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