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В Цхинвальском регионе упраздняют грузинские школы


28.07.2017   22:39
Сепаратистские власти оккупированного Россией Цхинвальского региона с 2017-2018 учебного года планируют запретить в школах обучение на грузинском языке.

Заместитель "министра образования" сепаратистского режима Элисо Гаглоева заявила 26 июля, что «Министерством образования в текущем году продела подготовительная работа по переводу грузинских школ нашей республики на государственный образовательный стандарт Республики т.н. Южная Осетия начального, общего образования».

«Это означает, что солидно увеличился компонент русского языка и осетинского языка в их учебном плане, а также все дисциплины переведены на русский язык обучения», - заявила Гаглоева и добавила, что это изменение коснется шести школ, действующих в Ахалгорском районе, и по одной школе, расположенных на оккупированных территориях Сачхерского и Карельского районов.

В результате изменений, проживающие в оккупированной т.н. Южной Осетии грузинские ученики родной язык будут изучать в качестве отдельного предмета.

«Новоизбранный» лидер сепаратистского режима Анатолий Бибилов 9 июня посетил Ахалгорский район, где выразил недовольство в связи с тем фактом, что в некоторых местных школах обучение ведется на грузинском языке и поручил соответствующим служащим перевести грузинские школы на общий стандарт региона.

Это решение властей оккупированного региона является частью общей тенденции, которую Россия развивает и на других оккупированных территориях. Обучение на русском языке ввели также и в грузинских школах Гальского района Абхазии. По решению абхазской администрации, в Гальском районе, где 31 грузинская школа продолжала функционировать после войны 1992-93 гг., последние 11 грузинских школ были упразднены в сентябре 2015 года.

Civil Georgia





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