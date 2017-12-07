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Оккупационный режим Абхазии освободил задержанного восемь месяцев назад Ачико Рогава
07.12.2017 21:46
Оккупационный режим Абхазии освободил Ачико Рогава, задержанного восемь месяцев назад. Информацию об этом Первому каналу подтвердили члены семьи Рогава.
По их данным, Ачико Рогава уже находится дома, в селе Рике Зугдидского района.
В абхазской тюрьме до сих пор остается сын Ачико Рогава -Паата.
Отца и сына, Ачико и Паату Рогава российские т.н. пограничники задержали на берегу реки Энгури в Зугдидском районе 6 апреля этого года.
По обвинению в незаконном пересечении т.н. границы т.н. суд оккупированной Абхазии определил Ачико Рогава заключение сроком на 2 года, а его сыну Паате Рогава – на 2 года и 4 месяца.
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