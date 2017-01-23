Грузия повелась на российский блеф - Р2 выяснила некоторые детали соглашения с Газпромом

23.01.2017 12:20 Грузия не будет получать стоимость трансфера от "Газпрома" натурой. Как известно, российская сторона грозилась, что начнет пользоваться иранским трубопроводом, однако, как видно, и как сообщают иранские и азербайджанские эксперты, это был настоящий блеф, на который повелась грузинская сторона, сообщает передача "P.S" телеканала "Рустави 2".



В сюжете отмечается, что трубопровод, связывающий Армению и Иран, имеет конкретню функцию, и будет сложно использовать его в другом назначении.



Заместитель министра энергетики Грузии указывает на то, что в последнее время российско-иранские отношения потеплели, и заявляет, что на этот раз ультиматум российской стороны вообще прекратить транзит газа через Грузию был весьма убедительным.



Посредством магистральных трубопроводов, идущих через Украину, которым российский газ поставляется в Европу, страна ежегодно пропускает около 90 миллиардов кубических метров газа и получает в виде возмещения за транзит 2,5 миллиардов долларов, и это невзирая на то, как и сколько раз напрягались отношения между двумя странами.



"P.S." стало известно, что тариф, которым Грузия будет оказывать услугу "Газпрому", совпадает с украинским тарифом, но украинская сторона уже давно требует втрое увеличить этот тариф.



В Министерстве энергетики по-прежнему, ссылаясь на коммерческую тайну, не уточняют, какой объем природного газа будет недоставать энергетической системе Грузии, но заявляют, что в случае необходимости у Грузии будет возможность закупать российский газ по фиксированной цене.



Впервые "Газпром" поставил вопрос о переходе на денежное возмещение год назад. Тогда российская сторона заявляла, что из-за возросшего потребления вся мощность трубопровода, идущего через территорию Грузии, 2,5 миллиардов кубических метров, была необходима для снабжения Армении, и просто не оставалось природного газа для оплаты Грузии натурой.



Какого объема природный газ сможет получать Грузия в действительности не известно.

















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