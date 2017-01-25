Bloomberg: Грузия считается страной высокого риска с точки зрения инвестиции

25.01.2017 18:08 Bloomberg публикует новые рейтинги, где страны размещены по высокому риску осуществления инвестиций.



В рейтинге по 100 очков Грузия заслужила 11,6 очков. В рейтинге лидирует Норвегия с 96,5 очками, на втором месте Швейцария, за ними следует Швеция.



Согласно рейтингу Bloomberg, Грузия для инвесторов содержит больше рисков, чем те страны этого региона, которые попали в этот индекс, например, Россия, Турция, и Украина. Все они опережают Грузию в рейтинге, где Грузия занимает 70-е место.



К информации, очки риска страны рассчитывают из 29 индикаторов. Этими индикаторами являются финансовые, политические, и экономические риски, с которыми сталкиваются инвесторы.



На веб-странице Bloomberg приводит только 4 таких фактора: резервные запасы (их процент в соотношении с ВВП), уровень безработицы в стране, показатель инфляции, и волатильность (неустойчивость) валюты.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

