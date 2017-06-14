Беларусь отказывается от рубля

14.06.2017 19:48 С 1 июля Национальный банк Беларуси перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка. Как уточняет регулятор, с этой даты белорусский регулятор полностью перейдет на международные стандарты, сообщает "Газета. ру".



В Минске объясняют это решение тем, что регулятор решил полностью перейти на международные стандарты. Это поможет совершенствовать управление золотовалютными резервами, а также опыт, «полученный в ходе участия в программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств», отмечает регулятор.



Согласно данным на 1 июня 2017 года, объем золотовалютных резервов Национального банка Беларуси (НББ) оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. Таким образом, разрыв между ЗВР по национальной и международной методике составляет $365 млн.















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