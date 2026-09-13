Грузия представит в ВОЗ отчёт о валидации ликвидации гепатитов B и C

13.09.2026 17:28





Под руководством министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе состоялось второе заседание Национального совета по валидации ликвидации вирусных гепатитов.



По информации министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупировнаных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, достигнутые Грузией результаты в области ликвидации гепатитов B и C готовы к международной оценке. В ближайшие дни Грузия представит Всемирной организации здравоохранения национальный отчёт о валидации ликвидации гепатитов, отражающий прогресс страны в этом направлении.



Как пояснили в ведомстве, подготовленный отчёт охватывает два основных направления: прогресс на пути к ликвидации гепатита C и валидацию ликвидации передачи гепатита B от матери ребёнку. По данным министерства, Грузия готовится получить высший — золотой уровень международного признания по обоим направлениям.



«Согласно данным, отражённым в отчёте, 88,5% пациентов с хроническим гепатитом C диагностированы, а 87,1% диагностированных пациентов уже начали лечение. Эти показатели превышают целевые значения, установленные Всемирной организацией здравоохранения. При этом показатель излечения от гепатита C достигает 99%.



Значительный прогресс достигнут и в направлении борьбы с гепатитом B. Грузия уже выполнила региональные цели Всемирной организации здравоохранения: распространённость гепатита B среди детей составляет 0,03%, охват вакцинацией против гепатита B при рождении достиг 95,5%, а показатель охвата трёхдозовой вакцинацией составляет 90,5%», — говорится в информации министерства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





