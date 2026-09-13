В Грузии задержаны трое иностранцев: изъяты оружие и боеприпасы

13.09.2026 17:21





По данным МВД Грузии, сотрудники департаментов полиции Тбилиси и Аджарии в результате совместных полицейских мероприятий задержали трех иностранных граждан по обвинению в незаконном групповом приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



Сообщается, что в результате комплексных оперативных и следственных действий при обыске во временном жилье обвиняемых в Тбилиси правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств незаконно приобретенные и хранимые группой 4 огнестрельных пистолета различных моделей, 156 боевых патронов и 5 магазинов.



Все трое были задержаны сотрудниками полиции в качестве обвиняемых.



По информации МВД, расследование ведется по части 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет.





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