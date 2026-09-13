В монастыре Самтавро освятили икону «Дружба народов России и Грузии»

13.09.2026 16:53





В Грузии освящены первые иконы для храмов Русской православной церкви, сообщает диаспорская организация «Грузинская ФНКА России». Отмечается, что 10 сентября в монастыре Самтавро состоялось освящение в рамках масштабного проекта «Молимся вместе». Вскоре образы будут отправлены в Россию.



«Первые иконы были изготовлены на личные средства руководителей грузинских национально-культурных объединений из разных уголков России. Уже в октябре они будут переданы в дар русским храмам», — сообщает организация.



Освящение прошло у мощей преподобного Гавриила Ургебадзе. На первых иконах изображены «великие святые старцы России и Грузии» – сам отец Гавриил и преподобный Серафим Саровский. Эта икона носит название «Дружба народов России и Грузии».



Для участия в мероприятии в Грузию прибыл вице-президент организации Лаша Цицилашвили.



По информации «Грузинской ФНКА России», в будущем в рамках проекта «Молимся вместе» планируется обмен святынями между Россией и Грузией и реализация «других православных инициатив».



Отметим, что с 2021 года «Грузинскую ФНКА России» возглавляет Давид Цецхладзе. В 2024 году указом президента РФ Владимира Путина он был включен в Совет по межнациональным отношениям при главе государства. До этого момента представитель грузинской диаспоры не входил в состав совета.



Источник: SOVA

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