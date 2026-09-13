В Бакуриани реализован проект в целях поддержки подростков с особыми потребностями, ВПЛ из Абхазии

13.09.2026 20:21





По инициативе министерства юстиции и гражданской интеграции Абхазской Автономной Республики в Бакуриани был реализован проект «Содействие интеграции и социализации подростков с инвалидностью, вынужденно переселённых из Абхазии, и их родителей».



Об этом сообщает правительство Абхазской Автономной Республики.



«Проект проходил в течение одной недели. В нём приняли участие 20 подростков с особыми потребностями, вынужденно переселённых из Абхазии, и их родители.



Молодые люди участвовали в занятиях по рисованию, лепке, а также в различных командных и творческих мероприятиях. Для родителей были проведены тематические тренинги, направленные на более глубокое понимание особенностей развития ребёнка, правильное определение его потребностей и укрепление практических навыков оказания поддержки.



Проект ежегодно реализуется министерством юстиции и гражданской интеграции Абхазии. Его цель — развитие навыков самовыражения и коммуникации у подростков с особыми потребностями, содействие их социализации, а также расширение возможностей родителей и оказание им поддержки в процессе развития их детей», — говорится в информации правительства Абхазской Автономной Республики.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





