|
|
|
В Бакуриани реализован проект в целях поддержки подростков с особыми потребностями, ВПЛ из Абхазии
13.09.2026 20:21
По инициативе министерства юстиции и гражданской интеграции Абхазской Автономной Республики в Бакуриани был реализован проект «Содействие интеграции и социализации подростков с инвалидностью, вынужденно переселённых из Абхазии, и их родителей».
Об этом сообщает правительство Абхазской Автономной Республики.
«Проект проходил в течение одной недели. В нём приняли участие 20 подростков с особыми потребностями, вынужденно переселённых из Абхазии, и их родители.
Молодые люди участвовали в занятиях по рисованию, лепке, а также в различных командных и творческих мероприятиях. Для родителей были проведены тематические тренинги, направленные на более глубокое понимание особенностей развития ребёнка, правильное определение его потребностей и укрепление практических навыков оказания поддержки.
Проект ежегодно реализуется министерством юстиции и гражданской интеграции Абхазии. Его цель — развитие навыков самовыражения и коммуникации у подростков с особыми потребностями, содействие их социализации, а также расширение возможностей родителей и оказание им поддержки в процессе развития их детей», — говорится в информации правительства Абхазской Автономной Республики.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна