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Патриарх Шио III 14 сентября отслужит молебен в Сионском соборе


13.09.2026   20:20


Католикос-Патриарх всея Грузии 14 сентября совершит молебен в Сионском соборе.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Патриархии.

В частности, в связи с церковным новым годом Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, митрополит Бичвинта и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Шио III 14 сентября в 14:00 отслужит молебен в Патриаршем соборе Сиони.


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