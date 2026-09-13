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Патриарх Шио III 14 сентября отслужит молебен в Сионском соборе
13.09.2026 20:20
Католикос-Патриарх всея Грузии 14 сентября совершит молебен в Сионском соборе.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью Патриархии.
В частности, в связи с церковным новым годом Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, митрополит Бичвинта и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Шио III 14 сентября в 14:00 отслужит молебен в Патриаршем соборе Сиони.
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