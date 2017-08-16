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Грузия увеличивает экспорт через Интернет


16.08.2017   10:14
На единой торговой площадке Грузии, СНГ, Европы и Азии Qoovee.com совершается все больше сделок с компаниями из Грузии. Только за последние 2 месяца на площадке было совершенно заказов поставщикам на сумму более 20 000 000$. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Всего на торговой платформе Qoovee.com размещены более 18 000 компаний из более 50 стран. Ежемесячно посещают площадку десятки тысяч оптовых покупателей, среди них крупные интернет магазины и торговые сети России, Китая, Европы и др. стран СНГ и Азии.

Qoovee - это платформа, которая соединяет поставщиков и заказчиков без посредников, является местом встречи для бизнеса Грузии и других стран. Платформа помогает заключать безопасные сделки и налаживать деловые связи, как внутри страны, так и за её пределами, помогая компаниям выходить на экспорт.

Большое количество оптовых покупателей из России, Казахстана и других стран СНГ и Азии все чаще ищут поставщиков Грузии через интернет. Этому также способствует открытость экономики Грузии.

Все больше грузинских компаний находят заказчиков и поставщиков в интернете. По словам экспертов, оптовые запросы товаров в интернете растут большими темпами. Например, в Yandex и Google поисковых запросов со словом «оптом» более 6 млн. в месяц и это только в странах СНГ. Поиск поставщиков в интернете позволяет обойти длинную цепочку посредников и заключать сделки напрямую с производителями и поставщиками.

По словам основателей единой платформы для бизнеса Qoovee.com благодаря росту темпов электронной коммерции грузинские производители и поставщики могут значительно увеличить объемы и рынки сбыта, и таким образом позитивно повлиять на рост рабочих мест, на темпы роста всей экономики и благополучия граждан Грузии.






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