СГБ сообщает о результатах встречи в Эргнети

08.09.2026 21:05





В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 134-я встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM). Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.



По информации СГБ, на встрече подробно рассмотрели все важные инциденты, зафиксированные со времени предыдущей встречи по настоящее время в оккупированном регионе и на территориях, прилегающих к линии оккупации.



Также были рассмотрены вопросы незаконного ограничения свободного передвижения и режима, действующего на так называемых пунктах пропуска.



По заявлению заместителя начальника аналитического департамента СГБ Грузии Ираклия Антадзе, было потребовано возвращение всех незаконно задержанных в свои семьи.



По словам Антадзе, на встрече также обсудили вопрос незаконной бордеризации, имевшей место в период между встречами.



«Было потребовано проявить гуманитарный подход, чтобы все незаконно задержанные вернулись в свои семьи. В этом нас поддержали и наши международные партнеры. На данном этапе я не могу ничего сказать о конкретных результатах, поскольку консультации продолжаются.



Также мы рассмотрели вопросы выявления незаконной бордеризации, имевшей место в период между встречами. Конечно, и на этот раз наши позиции диаметрально разошлись, и точка соприкосновения по этому вопросу не была найдена и на этот раз», — заявил Антадзе.



По информации СГБ, представители Службы государственной безопасности вновь жестко поставили вопрос о привлечении к ответственности и осуществлении правосудия в отношении представителя/представителей российских оккупационных сил, виновного/виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.



«Представители центральной власти вновь осудили незаконную так называемую бордеризацию.



На встрече было подчеркнуто наличие тенденции нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе.



Представители центральной власти потребовали немедленного освобождения всех лиц, находящихся в незаконном заключении.



Датой следующей встречи в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них определено 22 октября», — говорится в информации.





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