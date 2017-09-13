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За 8 месяцев 2017 года туристы потратили в Грузии 1,86 миллиарда долларов
13.09.2017 14:50
За 8 месяцев 2017 года Грузию посетили 5 миллионов иностранцев, что на 18,9% больше аналогичного периода за 2016 год. Больше всего – около миллиона приезжих, посетило Грузию в августе.
Согласно данным, опубликованным Национальным банком Грузии, в августе туристы потратили в Грузии 391 миллионов долларов, что на 31% больше прошлогоднего показателя.
Сумма, потраченная иностранными туристами в Грузии за январь-август 2017 года, составляет 1,86 миллиард долларов.
Рейтинг стран по количеству визитеров в Грузии выглядит следующим образом:
Азербайджан — 1, 14 миллиона визитеров, рост по сравнению с прошлым годом составляет 10%
Армения – 1, 1 миллион визитеров, рост — 16%
Россия — 955 тысяч визитеров, рост — 34%
Турция – 813 тысяч визитеров, это на 6% меньше, чем в прошлом году
Иран — 220 тысяч визитеров, рост по сравнению с прошлым годом- 141%
Украина — 135 тысяч визитеров, рост — 15%
Израиль — 84 тысячи визитеров, рост — 39%
Саудовская Аравия — 46 тысяч визитеров, рост — 196%
Казахстан – 42 тысячи визитеров, рост — 7%
Польша — 37 тысяч визитеров, рост — 20%
Согласно международной классификации, туристами считаются те визитеры, которые остаются в стране более суток и пользуются местными сервисами – ресторанами, гостиницами и так далее.
Из 5 миллионов визитеров в Грузии более 24 часов остались 2, 4 миллиона человек. Этот показатель на 29% больше прошлогоднего.
По данным Национальной администрации туризма, к концу 2016 года в Грузии было зарегистрировано 1, 7 тысяч гостиниц, в этих гостиницах было 57 тысяч спальных мест. В регионах лидирует Тбилиси, где в гостиницах 14.8 тысяч спальных мест и Аджария, где в гостиницах 11, 6 тысяч спальных мест.
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