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Темур Чкония очень завидует Кахе Бендукидзе за его вклад в образование


19.10.2017   11:11
Бизнесмен Темур Чкония желает осуществить инвестицию в образование в Грузии. По словам бизнесмена, он очень хочет этого, но пока не сформировался, как это осуществить.

В данном контексте бизнесмен вспоминает Каху Бендукидзе, и говорит, что завидует ему за вклад, внесенный в сектор образования.

"У меня большое желание инвестировать в образовании, только не знаю, как это сделать.

К сожалению, мы с Бендукидзе не были близки. Я переживаю за это, тогда я все время думал, что должен сопротивляться ему, тогда у меня была оппозиционная тема с этим человеком, но я его очень уважал. К сожалению, он скончался, я не успел сблизиться с ним. Он был абсолютно отличающейся личностью в нашем веке, в бизнес реальности Грузии, своим экстравагантным поведением, размерами. Я завидую тому, что он сделал в направлении образования, и какую роль сыграл. Я не завистливый человек, но ему сильно завидую.

Знаете, почему я не могу сделать это? Если кто-то сравнит меня с Бендукидзе, я не потяну столько, и не хочу чтобы у меня получилось маленькое дело"- заявил Темур Чкония.








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