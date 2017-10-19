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Темур Чкония очень завидует Кахе Бендукидзе за его вклад в образование
19.10.2017 11:11
Бизнесмен Темур Чкония желает осуществить инвестицию в образование в Грузии. По словам бизнесмена, он очень хочет этого, но пока не сформировался, как это осуществить.
В данном контексте бизнесмен вспоминает Каху Бендукидзе, и говорит, что завидует ему за вклад, внесенный в сектор образования.
"У меня большое желание инвестировать в образовании, только не знаю, как это сделать.
К сожалению, мы с Бендукидзе не были близки. Я переживаю за это, тогда я все время думал, что должен сопротивляться ему, тогда у меня была оппозиционная тема с этим человеком, но я его очень уважал. К сожалению, он скончался, я не успел сблизиться с ним. Он был абсолютно отличающейся личностью в нашем веке, в бизнес реальности Грузии, своим экстравагантным поведением, размерами. Я завидую тому, что он сделал в направлении образования, и какую роль сыграл. Я не завистливый человек, но ему сильно завидую.
Знаете, почему я не могу сделать это? Если кто-то сравнит меня с Бендукидзе, я не потяну столько, и не хочу чтобы у меня получилось маленькое дело"- заявил Темур Чкония.
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