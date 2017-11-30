Грузинские банки получат 90 миллионов евро

30.11.2017 16:46 Европейский инвестиционный банк (EIB) и Европейский инвестиционный фонд (EIF) выделят грузинским банкам финансовые ресурсы на сумму 90 млн евро, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также инновационных предприятий.



По информации премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, соответствующий договор был подписан в рамках проходившего в Тбилиси 28−29 ноября форума «Один пояс-один путь».



Всего в рамках Тбилисского форума Шелкового пути было подписано до 10 различных соглашений. На основании одного из них был учрежден «Национальный фонд строительства Грузии». Его учредителями стали крупнейшая шанхайская энергетическая компания CEFC и «Партнерский фонд». Они должны создать новую инвестиционную платформу для осуществления в Грузии различных бизнес-проектов.



В рамках форума также был подписан меморандум между Грузией и Китаем о сотрудничестве в сфере развития экономических зон и производственных мощностей.



По оценке грузинского премьера, Тбилисский форум был очень успешным и еще раз подтвердил, что Грузия является транспортным, инвестиционным, логистическим центром своего региона.

















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