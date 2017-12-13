Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Доходы от туризма за последние 5 лет удвоены


13.12.2017   19:18
В ходе представления проекта государственного бюджета на 2018 год, министр финансов Мамука Бахтадзе уделил внимание на доходы, полученные от туризма.

По его словам, в последние годы туризм сформировался одной из важнейших движущейся сил экономики Грузии и стал решающим компонентом финансирования текущих расходов.

«За последние 5 лет доходы от туризма удвоены. В 2916 году количество международных визитеров в Грузии впервые превысило 6 миллионов. В этом году, по состоянию за 11 месяцев, количество визитеров в Грузии составляет почти 7 миллионов. По нашим прогнозам, в 2017 году экономика Грузии получит от международного туризма доход в размере около 2,8 миллиарда долларов», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер отметил «значительный прогресс» в сельскохозяйственной отрасли Грузии
Доходы от туризма удвоились - министр финансов Грузии
Бахтадзе: Инвестиции в экономику Грузии достигли исторического максимума
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
Выставка в Берлине с участием детей из Абхазии и Цхинвали не была организована правительством Германии - МИД
Началась работа по установке энергосчетчиков в Абхазии
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС выделил Грузии еще 77,5 млн евро на развитие сельского хозяйства
В Тбилиси пройдет выставка-продажа панкисских женщин и детей
В Дагестане вступились за Рамазана Абдулатипова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна