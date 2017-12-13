Доходы от туризма за последние 5 лет удвоены

13.12.2017 19:18 В ходе представления проекта государственного бюджета на 2018 год, министр финансов Мамука Бахтадзе уделил внимание на доходы, полученные от туризма.



По его словам, в последние годы туризм сформировался одной из важнейших движущейся сил экономики Грузии и стал решающим компонентом финансирования текущих расходов.



«За последние 5 лет доходы от туризма удвоены. В 2916 году количество международных визитеров в Грузии впервые превысило 6 миллионов. В этом году, по состоянию за 11 месяцев, количество визитеров в Грузии составляет почти 7 миллионов. По нашим прогнозам, в 2017 году экономика Грузии получит от международного туризма доход в размере около 2,8 миллиарда долларов», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

