Департамент туризма Аджарии снял еще один имиджевый видеоклип о Батуми

27.12.2017 18:28 Департамент туризма Аджарии снял еще один имиджевый видеоклип о Батуми с целью стимулирования внутреннего туризма - сообщили "Интерпрессньюс" в правительстве А/Р Аджарии.



По их же информации, видеоролик называется "Батуми", автором текста и музыки является Ниаз Диасамидзе.



"Музыка и текст, думаю, точно выражают совершенно особый характер Батуми. Назначение видеоролика - стимулирование внутреннего туризма, и для нас важно, чтобы посетители нашего города увидели Батуми, и его жителей. Город, прежде всего, это та энергетика, которую создает местное население. А также мы сочли нужным, чтобы наряду с портретами видеоролик показал все те элементы, единство которых создает наш город. Хочу поблагодарить всех, кто работал над этим проектом"- заявил председатель департамента туризма Аджарии Сулхан Глонти.



В 2017 году Департамент туризма Аджарии в целом снял 5 имиджевых видеоролика для позиционирования туристических продуктов и достопримечательностей Аджарии. Их часть видели зрители таких популярных телекомпаний, как BBC, Euronews, и CNN.



По заказу Департамента туризма Аджарии видеоролик сняла рекламная компания "Look production".





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

