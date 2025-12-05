США закрепили в Стратегии национальной безопасности курс на «стабилизацию» отношений с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа закрепила в новой Стратегии национальной безопасности стремление к налаживанию отношений с Россией. Документ опубликовали на сайте Белого дома.



В стратегии говорится, что «ключевой интерес США» — это «переговоры о скорейшем прекращении боевых действий в Украине» и «установление стратегической стабильности с Россией».



США видят себя медиатором отношений между Россией и Европой. «Многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу», и США должны уделить особое внимание «управлению европейскими отношениями с Россией <…> чтобы снизить риск конфликта между Россией и европейскими государствами», сказано в документе.



Войну в Украине также используют как повод покритиковать европейские страны. «Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые питают нереалистичные ожидания» в отношении войны на Украине, говорится в стратегии.



Власти ЕС описываются как «нестабильные правительства меньшинств», их обвиняют в «цензуре свободы слова и подавлении политической оппозиции». США предупреждают страны ЕС, что они рискуют подвергнуться «цивилизационному стиранию», и что в некоторых государствах НАТО большинство населения скоро станет «неевропейским». При этом положительно оценивается растущее влияние правых партий в ЕС.



«Растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает основания для большого оптимизма», — говорится в стратегии.



В предыдущей стратегии национальной безопасности США (за авторством администрации предыдущего президента США Джо Байдена) критиковалась «жестокая и ничем не спровоцированная война России» в Украине, а приоритетом было «сдерживание России».



Politico отмечает, что в Стратегии национальной безопасности США первого срока Трампа значительное влияние уделялось соперничеству с Россией и Китаем, однако реальная внешняя политика президента США часто противоречила этому, так как он пытался завоевать расположение Москвы и Пекина.





