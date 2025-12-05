|
В Батуми прошёл брифинг с участием посла Израиля и представителей израильско-грузинского бизнеса
05.12.2025 20:21
В Батуми прошёл рабочий брифинг с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Грузии. Встреча была посвящена динамике израильских инвестиций, развитию туризма и укреплению деловых связей между странами.
За последние пять лет израильский рынок стал одним из самых значимых для Грузии — как в туризме, так и в недвижимости. В Тбилиси израильские покупатели заняли 46% всех сделок иностранцев, в Батуми — 16%. Общий объём приобретений превысил $430 млн.
На мероприятии присутствовали:
— председатель Департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе
— представители European Village (девелопер международного уровня, реализующий крупные проекты)
— израильская инвестиционная компания Carmel Group
— Global Investment Group
— Ajara Land Invest
Во время встречи обсуждались текущие инвестиционные тренды, роль израильских компаний в развитии региона и растущий интерес туристов из Израиля к Батуми и другим городам Грузии.
Участники отметили значительный вклад израильского бизнеса в экономику Аджарии и подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом и совместных проектов.
