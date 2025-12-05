Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми прошёл брифинг с участием посла Израиля и представителей израильско-грузинского бизнеса


05.12.2025   20:21


В Батуми прошёл рабочий брифинг с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Грузии. Встреча была посвящена динамике израильских инвестиций, развитию туризма и укреплению деловых связей между странами.

За последние пять лет израильский рынок стал одним из самых значимых для Грузии — как в туризме, так и в недвижимости. В Тбилиси израильские покупатели заняли 46% всех сделок иностранцев, в Батуми — 16%. Общий объём приобретений превысил $430 млн.

На мероприятии присутствовали:
— председатель Департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе
— представители European Village (девелопер международного уровня, реализующий крупные проекты)
— израильская инвестиционная компания Carmel Group
— Global Investment Group
— Ajara Land Invest

Во время встречи обсуждались текущие инвестиционные тренды, роль израильских компаний в развитии региона и растущий интерес туристов из Израиля к Батуми и другим городам Грузии.

Участники отметили значительный вклад израильского бизнеса в экономику Аджарии и подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом и совместных проектов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна